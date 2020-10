La agrupación “Peronistas por la vida” lanzó una campaña contra el aborto

Dirigentes y militantes justicialistas de todo el país, con diversos orígenes, oficialistas u opositores, que se congregan en la agrupación “Peronistas por la vida”, han lanzado este fin de semana una intensa y vasta campaña publicitaria a lo largo y ancho de todo el país, bajo la consigna “Gobiernen para el pueblo. Nadie sobra. Paz, pan, trabajo y salud. No al aborto” como respuesta a la intención del gobierno de enviar un proyecto de legalización del aborto.

