Martín Insaurralde lanzó el nuevo plan de seguridad de Lomas de Zamora junto a Alberto Fernández y Axel Kicillof

En este sentido, Martín Insaurralde añadió: “La seguridad es mi obsesión. Con Alberto y Axel compartimos esta mirada. Nadie tiene derecho a lastimarnos, a sacarnos lo que con tanto esfuerzo construimos, a robarnos ni las cosas ni la calma. Además, la inseguridad muchas veces termina en la pérdida de la vida, por eso no podemos ponerle trabas a un debate tan urgente”.

“El nuevo plan de seguridad nace del reconocimiento de una dificultad estructural. La inseguridad en la Provincia no surgió en 2015, pero sí se agravó muchísimo en la gestión macrista, que disfrazó con eslóganes una carencia total de ideas, porque mientras empobrecían a nuestro Conurbano hablaban de combatir a las mafias”, indicó Insaurralde. Además, para el intendente, “frente a las problemáticas que persisten tenemos que hacer una re-lectura y tomar nuevas decisiones”.