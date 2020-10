Andreotti y Marinucci presentaron una cámara térmica en la estación de tren Virreyes

Los pasajeros presentes también opinaron sobre la nueva medida de prevención. Por ejemplo, Francisca comentó: “Me parece bien, es bueno saber que se está controlando porque esta es una de las estaciones más concurridas de San Fernando y como pasajera me da seguridad”. En tanto, Juan agregó: “Es una precaución más, una buena medida. Pienso que uno de los focos de contagios del coronavirus es el transporte público, así que es importante que controlen”.

“También firmamos un permiso de uso de un espacio en torno a una estación de nuestro ramal diésel de la línea Mitre con el objetivo de brindarle la posibilidad al Intendente de que ponga a disposición de los vecinos y vecinas espacios amigables para la recreación, el encuentro de las familias y que la vía no sea un lugar de obstrucción”, agregó Marinucci.

Por otro lado, el informó: “Hemos firmado convenios donde nos ceden tierras para destinar a obras y a mejorar el espacio público del ferrocarril. Hace muchos años que venimos pidiendo por esos lugares que no se usan y que pueden ser beneficiosos para todos los vecinos. Con esta gestión se han facilitado y gracias a eso vamos a tener un paseo aeróbico en la calle Arias y la continuación del paseo Mansilla desde la calle Brandsen. También vamos a trabajar en un espacio verde en el terreno de la antigua Carbonilla, será un espacio público muy importante y eso se debe a la articulación entre Trenes Argentinos, gobierno nacional y el Municipio”.