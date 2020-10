Ariel Sujarchuk participó del lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de Seguridad

“Quiero agradecer en nombre de todos los vecinos de Escobar al presidente y al gobernador por aportar soluciones para uno de los principales desafíos que nos toca encarar a quienes ejercemos la administración del Estado en cualquiera de sus niveles. Nación, Provincia y Municipio tenemos la misma decisión política de preservar la paz y la tranquilidad de la gente de bien. Y en este caso no es un parche, es una reforma integral donde cada distrito cumplirá un rol fundamental, trabajando de manera coordinada con los ministros Frederic y Berni. Acá estamos, como estuvimos desde el primer día, para hacernos cargo de combatir a quienes pretenden vivir fuera de la ley, no importa si son delincuentes comunes o bandas narcos. Para nosotros la tranquilidad de los vecinos es una obligación, y en ese objetivo ponemos todos los recursos humanos y tecnológicos que disponemos. Como dijo el presidente, la seguridad y el respeto por la ley es uno de los ejes fundamentales del estado de derecho. Así lo entendemos y lo asumimos como un deber. Para eso trabajamos todos los días”, expresó Sujarchuk.

