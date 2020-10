Junto con Ledesma, participaron del robo otros dos delincuentes que lograron darse a la fuga y son buscados por efectivos de la Comisaría Tercera de José C. Paz.

Una mujer delincuente perdió la vida en José C. Paz, tras haber participado del robo y secuestro a un chofer de Uber. La ladrona fue abatida por efectivos de Gendarmería tras una persecución. Sus dos cómplices se dieron a la fuga.

Delincuente muerta tras robo y secuestro en José C. Paz

José C. Paz