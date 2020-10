Leo Nardini visitó obra integral de pavimentos en Grand Bourg

El intendente se refirió además a sus encuentros con la gente cada vez que recorre las calles del distrito: “No podemos darnos un abrazo, un beso, compartir un mate, como lo hacíamos antes de la pandemia pero no dejamos de charlar, tomando las medidas necesarias, el tapaboca, la distancia, el saludo de puño o de codo. Seguimos hablando con la gente para que vean que más allá de todas las dificultades hay un Municipio que está comprometido, que trabaja y que va a hacer todo lo posible para avanzar, que Malvinas esté cada vez más linda y la gente se sienta orgullosa de vivir acá”.

El jefe comunal dijo: “Es una obra muy importante, el primer tramo de un conector que había anunciado en la apertura de sesiones ordinarias este año, que era una meta que teníamos desde el Municipio. Cuando empezó la pandemia nos frenó el inicio de obra pero no queríamos dejar de cumplir antes de finalizar el año ese compromiso que habíamos tomado con los vecinos. Nos va a dar una conectividad muy importante y la posibilidad de salir a la Ruta 197”.