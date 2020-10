San Isidro: La campaña de vacunación continuó en la Escuela Malvinas de Beccar

Luego de vacunarse, Leandro Figueredo, de 11 años, de Beccar, señaló: “La vacunación es muy importante para no enfermarnos. Vivo muy cerca de la escuela así que fue muy cómodo”.

Marisol Reigosa, directora general de Educación del Municipio, dimensionó: “Por la pandemia muchos padres no están llevando a sus hijos a vacunar. Por eso, el Municipio apunta a vacunar esa demanda oculta con las vacunas correspondientes según la edad”. Y añadió: “El mismo trabajo de inmunización hicimos con los niños y niñas de cinco años de los 12 jardines municipales que ingresarán a primer grado. La idea es extender esta campaña a todas las escuelas del partido”.