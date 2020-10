Jorge Macri visitó uno de los comercios que recibió el apoyo económico municipal de veinte mil pesos

En esta ocasión, el jefe comunal se reunió con el dueño de la bicicletería Alumni, uno de los negocios que cuenta con esta asistencia. Su dueño, Leandro, tramitó la inscripción en la “Guía de comercios online”, y recibió la solicitud del bono de 20 mil pesos para locales no esenciales.

This site is protected by wp-copyrightpro.com