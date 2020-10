San Isidro lanza un sistema de turnos online para la castración de mascotas

Antes de ser operado, el animal deberá guardar 12 horas de ayuno sólido y 6 horas de ayuno líquido; y no se debe suministrarle ningún medicamento antes de la cirugía.

Algunas razas no se castran en el servicio de Zoonosis, por ejemplo, Boxer, Buldog, Shitzu, Chow Chow, Yorkshire, Pug, Chihuahua, Pekinés, Bichon Maltes, Boston Terrier y Sharpei.

Hay que ingresar al sitio web del Municipio para obtener un turno y asistir a la sede de Zoonosis que el sistema indique. Los animales deben guardar 12 horas de ayuno y no hay que suministrarle ningún medicamento antes de la cirugía.