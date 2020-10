Ghi y Valenzuela recorrieron una zona de El Palomar para coordinar intervenciones urbanas

Los intendentes de Morón, Lucas Ghi, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, junto al gerente de la línea San Martín de Trenes Argentinos, Luciano Haas, recorrieron esta mañana los alrededores de la estación de El Palomar para analizar y planificar futuras obras que impactarán en ambos distritos, poniendo en valor estos espacios y mejorando la calidad de vida de la comunidad.

“Junto a Diego y a Luciano recorrimos esta zona de la estación de El Palomar que une Morón con el partido vecino de Tres de Febrero. Estamos proyectando una cantidad de intervenciones que pongan en valor algunos sectores que hoy están muy deslucidos y que coincidíamos en la necesidad de intervenir. Nuestra responsabilidad como intendentes es articular esfuerzos entre gobiernos locales, en sintonía con el compromiso y la firme decisión política del Gobierno nacional y provincial para la recuperación y el desarrollo de la infraestructura del conurbano”, afirmó el intendente de Morón.

Es esta primera instancia, acordaron avanzar con la realización de una nueva entrada a la estación, facilitando su acceso, del lado de Tres de Febrero. Esta obra aportará mayor iluminación y seguridad para los vecinos y vecinas. A su vez, los funcionarios seguirán planificando otras intervenciones urbanas en el lugar.

“La mejor manera de transformar la vida de nuestra comunidad es con un trabajo en equipo y coordinado entre los municipios, en el que las diferencias partidarias queden en segundo plano. Acá hay dos intendentes dispuestos a trabajar con la Nación para transformar las zonas limítrofes y potenciar el desarrollo comercial en los alrededores de la estación El Palomar. Se viene una importante obra de infraestructura con mejoras en los accesos, puesta en valor de espacios públicos existentes y la creación de nuevos lugares de esparcimiento que tengan que ver con el verde y la identidad de Ciudad Jardín en Tres de Febrero y El Palomar en Morón”, señaló Valenzuela.

En este sentido, los tres funcionarios coincidieron en la necesidad de articular y complementar esfuerzo para el beneficio de los vecinos y vecinas, y potenciar el entramado comercial de los alrededores de la estación.

“Agradecemos a Luciano que tuvo la deferencia no sólo de sumarse a esta recorrida sino de pensar una obra que vamos a complementar de manera coordinada, tanto nosotros desde Morón como Diego desde Tres de Febrero”, sostuvo Ghi. Y agregó que “los límites territoriales no los pensamos en términos de separación sino al contrario, de integración”. “Nos tenemos que unir en el trabajo porque, en definitiva, al vecino y la vecina no debe importarle cuando termina un distrito y comienza el otro, lo que sí sabe es donde tiene un problema, donde hay una luz apagada, donde no hay una vereda hecha, y esa es nuestra responsabilidad, transformar y mejorar”, amplió.

“Desde la gestión de Trenes Argentinos que conduce Martín Marinucci, estamos haciendo primero este trabajo de articulación con los municipios porque creemos que es esencial para poder llevar adelante las obras y, en definitiva, que después funcionen”, mencionó Haas. “Se está planificando un nuevo acceso a la estación del lado de Tres de Febrero, que cuando se hizo esta obra estaba planteada una segunda etapa y después no se logró. Estamos planificando un acceso iluminado, seguro y de fácil acceso para los vecinos, vecinas y pasajeros del San Martín”, detalló el funcionario.

También participaron de la recorrida el secretario de Obras Públicas, Alberto Nazer; el secretario de Asuntos Estratégicos y Coordinación del Municipio de Tres de Febrero, Bautista Pino; y la directora de la Unidad de Gestión Comunitaria 3 del Municipio de Morón, Sol Steinberg.