Vicente López y el gobierno porteño implementan tecnología en seguridad para combatir el delito

Por su parte, Santilli subrayó: “Le agradezco a Jorge, tiene un trabajo extraordinario en seguridad y conectividad. Los puntos que me mostró nos permiten tomar las iniciativas de Vicente López y llevarlas hacia delante. Cuando hay un plan de trabajo, una planificación de seguridad, los delitos caen. La tasa de homicidios cada 100 mil habitantes que tiene Vicente López es de primer mundo”.

El jefe comunal destacó el valor de este trabajo en conjunto: “Sabemos que el delito no distingue fronteras ni límites geográficos y que se mueve, por la cercanía que existe entre los distintos municipios. Todos los días nuestros equipos de seguridad, tanto de la ciudad como de Vicente López trabajan juntos, estuvimos revisando la integración, viendo qué más podemos mejorar pero sin dudas trabajar en equipo para combatir el delito es central”.