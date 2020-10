San Isidro reconoció como “vecina ejemplar” a la futbolista Zoe Puente

Con 11 años impulsó una campaña solidaria en redes sociales para juntar botines y zapatillas y donarlos a jóvenes del barrio La Cava. Una historia de inclusión a través del deporte.

Con su campaña solidaria “Todos pueden jugar”, Zoe Puente, de 11 años, metió un golazo de media cancha. A través de las redes sociales, la joven futbolista de La Horqueta logró juntar cientos de botines y zapatillas para que chicos de barrios vulnerables puedan jugar al fútbol con el calzado adecuado. Así se ganó el cariño de mucha gente y una distinción de “Vecina ejemplar del partido de San Isidro” por parte del Municipio.

“Su pensar y actuar fue muy solidario y ejemplar por eso le hicimos este reconocimiento. Es un orgullo para nosotros que una vecina tan joven promueva la inclusión a través del deporte”, expresó el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

Por su parte, Zoe -jugadora de la categoría sub 10 de Platense- agregó: “Cuando me enteré de que el Municipio me iba a declarar vecina ejemplar no lo podía creer; estoy muy contenta y agradecida. Hay que unirnos para que todos puedan jugar a la pelota”.

Así comienza la historia de solidaridad de Zoe: Asistió a un club donde había chicos que jugaban a la pelota descalzos porque no tenían botines. “Mamá, ¿por qué no tienen calzado para jugar?”, le preguntó Zoe a su mamá. En ese momento se empezó a gestar la campaña en redes sociales para ayudar a que estos chicos puedan tener sus zapatillas y botines.

La iniciativa tomó tal dimensión que hasta su ídola Alex Morgan -delantera de la selección de Estados Unidos- la felicitó. Hasta el momento Zoe, fanática de Boca Juniors, ya juntó más de 500 botines y zapatillas, algunos pares ya entregados a hogares de niños y organizaciones no gubernamentales del barrio La Cava.

“Mi sueño es jugar un mundial”, dijo alguna vez un joven Diego Maradona allá por 1970 cuando se iniciaba en el fútbol, lleno de sueños. “Mi sueño es jugar en la selección y en algún equipo de Europa”, remató Zoe, al igual que el astro del fútbol, llena de sueños.