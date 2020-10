Sujarchuk inauguró el Centro Educativo Integral y de Oficios “Paulo Freire” y el primer Punto Digital de Escobar

Por otro lado, el Punto Digital no solo es pionero en el partido de Escobar, sino que es el primero desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández. Este programa, que depende de la Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación, fue creado en 2010 con el objetivo de democratizar el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover el reconocimiento de derechos y empoderar a las comunidades garantizando el acceso diversas herramientas.

“Los puntos digitales conforman la red federal informal de capacitación digital más grande del país. Hay más de 570 y no había ninguno en Escobar. Hoy tenemos el primero y vamos a instalar el segundo en Garín, con la idea de brindar conectividad, pero también distintas herramientas a toda la comunidad. Con la articulación entre el Municipio, la comunidad y un lineamiento mejor desde la presidencia, es más fácil llegar a cada una de las localidades y así a cada uno de los argentinos y argentinas”, expresó Sánchez Malcolm.