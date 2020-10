El gobierno suma a un millón de niños, niñas y adolescentes a la Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo es percibida por el padre o la madre que viva con los menores de edad y que se encuentre sin trabajo, tenga empleo no registrado, sea trabajador o trabajadora del servicio doméstico, sea monotributistas sociales o esté inscripto en los programas “Hacemos futuro”, “Manos a la obra” y otros programas de trabajo.

La Asignación Universal por Hijo llega actualmente a 4 millones de beneficiarios y es un derecho que alcanza a chicas y chicos de hasta 18 años de edad cuya madre o padre están desocupados, son trabajadores no registrados, del servicio doméstico o son monotributistas sociales.

Raverta, en tanto, señaló que “desde el gobierno creemos que el Estado debe garantizar los derechos, no esperar que los ciudadanos y ciudadanas vengan a buscarlos, sino el Estado ir, resolver y garantizar esos derechos”.

El presidente también explicó que se detectó “la existencia de muchos argentinos indocumentados y muchas veces esos padres indocumentados no pudieron acceder por la falta de documentación a esta asignación que el Estado les otorga para criar a sus hijos, y allí fuimos a buscarlos y a resolver el problema”.

“Nuestra preocupación es entender la situación de esas familias, de esos nenes y nenas, y ver de qué modo podemos seguir extendiéndoles la mano que el Estado debe tenderles”, sostuvo, y detalló: “A instancias del trabajo de la ANSES, lo primero que estamos haciendo hoy es llevando tranquilidad, diciéndoles que aquellos que no pudieron cumplir con los requisitos que la AUH impone a los padres, porque se hizo difícil controlar la salud de los chicos o garantizar la escolaridad, que se queden tranquilos, que les daremos tiempo para regularizar eso y mientras tanto seguirán cubiertos por la asignación”.

El presidente Alberto Fernández firmó esta tarde en la residencia de Olivos un decreto que permitirá incorporar a la Asignación Universal por Hijo a más de un millón de niños, niñas y adolescentes que no tienen cobertura por parte del Estado, para lo cual se destinará una inversión de 30 mil millones de pesos.