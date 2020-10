Fuerte cruce del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López al gobernador Kicillof

“También se acordó continuar y ratificar los pases a planta permanente, pases a la Carrera Profesional Hospitalaria, pago de SAMO/FORD, régimen de franqueros, reconocimiento de la enfermería como profesión, días de Stress, insalubridades obtenidas, continuar con los ascensos de categorías y promociones y los plus de pago por área cerrada, entre otros”, finalizó Pirillo.

Además, el secretario general indicó que el acuerdo comprende mantención de todas las fuentes de trabajo; para médicos, la ratificación del plus del 20% sobre el aumento otorgado por la provincia de Buenos Aires; y para docentes, se ratificó el plus del 30% y 40% por arriba del acuerdo salarial que se otorgue a nivel bonaerense.

Por otro lado, Pirillo destacó su preocupación por los salarios del sector médico profesional de la salud y su malestar por no convocar la provincia de Buenos Aires a discutir paritaria con el gremio hermano de la CICOP. De esta inacción por parte de las autoridades provinciales también se ven perjudicados unos 2000 trabajadores que cumplen funciones frente a esta pandemia en los cuatro hospitales y las salas periféricas en el Municipio de Vicente López.