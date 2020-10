Bertinat junto a Ruiz Malec en la constitución de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en Carmen de Areco

El importante anuncio se llevó a cabo tras la confirmación por parte de las autoridades comunales de un nuevo incremento del salario de los trabajadores del sector acordado con los gremios locales. El mismo incluye una suba en el salario del 9 por ciento para el mes de octubre, la misma suma para el mes de noviembre, sumado al mismo porcentual que se había abonado en el mes de julio, y la incorporación al sueldo básico de una suma que percibían los trabajadores como no remunerativa del 27 por ciento, lo que hace un acumulado total en el año de 48 por ciento de incremento al sueldo básico.

En tanto, Villagrán aseguró: Eesto me emociona porque a pesar de ser el intendente lo vivo como un trabajador más. Es muy importante y hace que trabajadores y trabajadoras municipales no tengan que depender más de la voluntad política del gobierno de turno, sea el color político que sea”.

Por su parte, la ministra Ruiz Malec expresó que, “por ser ésta la primera Comisión Negociadora, le quisimos dar un marco más formal a este diálogo y realizamos la aprobación mediante una resolución ministerial”. “Ahora se viene una etapa que va a ser de negociación, de cambio e intercambio de ideas por más que en algunas cosas no estemos de acuerdo. El camino debe ser éste, el diálogo entre los trabajadores y quienes los ocupan”, añadió.