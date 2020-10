Vidal y Macri siguen su recorrida por el conurbano y afianzan territorio pensando en las elecciones

En esta continuación de rally virtual, el jueves pasado la ex mandataria y el titular del Pro en la Provincia habían realizado, junto al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y dirigentes de la Tercera Sección, el primero de una serie de ocho encuentros que se irán efectuando en diferentes secciones hasta finalizar el 2020.

En este encuentro, Vidal volvió a avalar el pedido de los intendentes del Grupo Dorrego de que el candidato a gobernador de las próximas elecciones sea alguien elegido por el Pro bonaerense, planteo que había dejado muy en claro Macri, rechazando abiertamente toda candidatura que no provenga de la provincia de Buenos Aires.

En un nuevo Zoom con intendentes y referentes, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente del Pro bonaerense y jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, desembarcaron ayer en La Plata, donde dialogaron con el jefe comunal, Julio Garro.