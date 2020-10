Juan Andreotti recorrió la renovación de la Plaza San Pablo, en Virreyes

Y agregó: “Por la ampliación de espacios verdes, instalamos un sistema de riego automático para mantener la vegetación plantada lo mejor posible. Otra intervención importante es la forestación, porque tiene sectores muy secos y pocos árboles”. Asimismo, mencionó que la plaza no estaba en mal estado, por lo que se conservaron los caminos perimetrales de baldosa gris, y los bancos. “Pero sí intervenimos los pisos que estaban deteriorados, siempre manteniendo su impronta estética. También mejoramos la iluminación, agregando columnas con farolas Led, como venimos haciendo en las demás plazas y espacios públicos del Municipio”, concluyó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com