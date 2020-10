Fake news: Se viraliza como supuesto secuestro un conflicto familiar en Ballester

Los homenajes al ex presidente de.

Lo que se viralizó como un supuesto intento de secuestro resultó ser una disputa familiar entre hermanos, de la cual no trascendieron mayores datos, pero, dada la intervención de las fuerzas de seguridad, pasó a formar parte de una causa en la que intervino la UFI 2 de San Martín.

La escena fue particular, dentro de una camioneta una mujer afectada por una crisis nerviosa y dos hombres impidiendo que se baje del vehículo. Así fue como vecinos impidieron que continuaran camino y obligaron a los individuos a permitir el descenso de la femenina, la que fue asistida por la gente hasta el arribo de la policía.