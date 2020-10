Ricardo Rojas: Auto envuelto en llamas fue sofocado rápidamente por el Sistema de Protección Ciudadana

Al llegar al lugar, las autoridades efectuaron una ardua labor para sofocar las llamas mientras los dispositivos de video vigilancia continuaban registrando el operativo. En pocos minutos, fue controlado y no hubo víctimas. Los daños fueron solo materiales.

Una vecina accionó el botón del tótem interactivo del Centro de Operaciones Tigre para dar aviso del incendio ocasionado sobre Marcos Sastre y Ricchieri. Inmediatamente, las fuerzas de seguridad locales acudieron al lugar para extinguir el fuego. No hubo heridos.