En el aniversario de su fallecimiento, la caravana #GraciasNéstor recorrió San Martín

La caravana #GraciasNéstor finalizó con la colocación de una ofrenda florar en el monumento al ex presidente de la Nación que se instaló en el acceso que lleva su nombre.

La caravana #GraciasNéstor, de la que participaron más de 300 autos y motos, partió de la plaza central de San Martín y culminó en Villa Maipú, en el acceso a la General Paz que lleva el nombre del ex jefe de Estado. Fue organizado por la agrupación Peronismo 2020, cuto titular es Oscar Bitz; y el sector de La Cámpora que conduce el funcionario del Ministerio de Obras Públicas nacional, Lauro Grande.

Los homenajes al ex presidente de la Nación, en el décimo aniversario de su muerte, se realizaron en diferentes puntos del país, y San Martín no fue la excepción. Participaron todas las agrupaciones que forman parte del Frente de Todos.