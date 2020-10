Ghi participó de la firma de convenios del Fondo de Infraestructura Municipal a cargo de Kicillof

Por otro lado, el intendente describió que el Fondo de Infraestructura Municipal se destinará a obras de saneamiento en el distrito: “Teníamos un frente de obra cloacal parado y, hace algunos meses apenas asumimos, nos propusimos con Agustín relanzarlo. Tuvimos la suerte de recorrer esa obra hace poquitas semanas, donde charlamos con algunos vecinos y vecinas de distintos barrios, este caso de Morón sur, que ven con mucho agrado que pudimos recomenzar eso que tiene el impacto también en la infraestructura de nuestra ciudad, la generación de empleo y satisfacer una demanda tan sensible como es el saneamiento”.

“Estábamos muy expectantes por avanzar en este proceso y no puedo menos que resaltar la articulación permanente con todo el equipo de la Provincia. Para Morón representan 25 millones de pesos que vamos a ejecutar de manera mixta”, expresó el jefe comunal. Y agregó que “en parte, vamos a licitar lo que tiene que ver con la adquisición de los materiales para hacer puesta en valor de la red vial y lo vamos a ejecutar con recursos humanos municipales. Esto va a tener impacto en todos los barrios de nuestra ciudad, además de contribuir en lo que tiene que ver con la generación de empleo porque se destinará a empresas proveedoras aquí del distrito y estamos empezando en poquitas semanas”.