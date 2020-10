“Siempre ampliaremos derechos”, dijo Achával en su visita al Centro de Salud Villa del Carmen

“A un año del triunfo electoral y a diez del fallecimiento de Néstor Kirchner, no nos queda más que redoblar los esfuerzos, siguiendo firmes en nuestras convicciones de transformación para llegar a todos los vecinos de Del Viso y todo Pilar, estando cerca, tendiendo una mano en cada barrio, porque eso es lo que hace la diferencia para el crecimiento de nuestro pueblo”, expresó Achával, y finalizó: “Nadie se salva solo en una comunidad que se une, entre todos hemos dado la lucha contra el coronavirus y entre todos pondremos de pie a Pilar”.

Acompañado por vecinos y referentes de instituciones de Villa del Carmen, Achával destacó: “En este momento tan particular de la historia que nos toca, nos enfocamos fuertemente en la salud y nos comprometimos a cuidar a cada uno de los trabajadores de la salud, que han puesto el pecho como nunca en la pandemia. Hoy le pedimos a ellos que sigan cuidando a nuestros vecinos como parte de su familia, eso queremos en esta y cada una de las salas de atención primaria, que son el reflejo de un Estado presente pero que son de cada uno de los vecinos”.