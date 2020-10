Homenajes a Kirchner y beneplácitos, en la última sesión del Concejo de Tres de Febrero

“Nuestro voto fue negativo y tuvimos objeciones al proyecto ya que habían prometido no ponerlo en marcha hasta por lo menos que no terminara la pandemia”, sostuvieron desde la bancada opositora. “Lo llamativo también es que, con el pintado de varios cordones de color amarillo y verde en distintas localidades del distrito, lo que daría lugar a distintas multas en forma masiva, también se daría el cambio de locación de la Oficina Municipal de Faltas, que dejaría de funcionar en el Palacio Municipal, por miedo a los masivos reclamos de los vecinos multados”, especularon desde el Frente de Todos, en un comunicado remitido a los medios zonales.

Entre los expedientes que serán tratados en las comisiones, propuestos por el Frente de Todos, están un pedido de implementación de un programa de regularización y moratoria de obligaciones tributarias adeudadas por la pandemia; pedidos de informes sobre tala de árboles indiscriminada en el distrito y sobre autos abandonados en la localidad de Libertador; y la modificación del artículo 28 del Estatuto Municipal, que amplía los derechos de licencia por nacimiento no solo a la persona gestante sino también a su conyugue y/o pareja.

“Néstor Kirchner ha sido el iniciador de un proceso de transformación en la política que trasciende al campo nacional y popular”, sostuvo Facundo Lococo, cuando hizo referencia a los 10 años del fallecimiento del ex presidente de la Nación, sobre quien consideró que “pasó a la inmortalidad”.