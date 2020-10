Vigilia en el Barrio Ejército de Los Andes por la memoria de Néstor Kirchner

Como todos los 27 de octubre, militantes y devotos de Néstor Kirchner en todo el país se reúnen para homenajear un nuevo aniversario del fallecimiento del ex presidente argentino. Las marchas peronistas, los posteos en redes sociales y las jornadas nocturnas son algunas de las manifestaciones de aprecio que en este 2020 hacen perdurar la memoria del mandatario.

En la emotiva jornada, se presentó un busto del ex presidente en un altar popular donde los vecinos acercaron velas, flores y mensajes de agradecimiento por la herencia política que sembró en la militancia. También se llevó adelante un acto que incluyó unas sentidas palabras de la directora de la Escuela Media 7, Jesica Paniagua, y que contó con la presencia del subsecretario nacional de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local, Daniel Menéndez; del actual administrador de la obra social Osdepym y máximo dirigente de la Mesa Peronista de Tres de Febrero, Horacio Alonso; y numerosas organizaciones sociales.

Para conmemorar los 10 años de su partida y en el marco de la jornada nacional “Néstor vive en el pueblo, Néstor vive en los barrios”, se llevó adelante un homenaje al ex presidente organizado por el movimiento social Barrios de Pie – Somos en la localidad también conocida como Fuerte Apache.