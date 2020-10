Leo Nardini visitó el Club Deportivo El Cruce de Los Polvorines

Desde que asumió en diciembre de 2015, Leo Nardini ha considerado como una de las prioridades de su gestión a la actividad deportiva. Al respecto aseguró: “Hoy nos agarró la pandemia y tal vez no podamos disfrutar de todo lo que logramos estos cuatro años, el deporte y la cultura, para generar más amplitud, recreación, vida saludable, buscar el punto de encuentro. Por eso hicimos más infraestructura, el polideportivo de Los Polvorines, el de Pablo Nogués, el de Tierras Altas/Tortuguitas que estamos trabajando para terminarlo, y mejorar lo que ya estaba. Queremos que la gente se sienta parte de una comunidad organizada y acercar a las familias a los espacios públicos. Buscamos un Municipio que verdaderamente sea el lugar de la familia”.

