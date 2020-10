Vicente López incorpora una nueva ambulancia anti coronavirus

La unidad está equipada con piso monocasco con superficie antideslizante, anti bacterias y bordes curvos, que facilitan su higienización y sanitización. Su amoblamiento ya no es de madera, sino que fue sustituido con material plástico. En cuanto a la camilla del paciente, se encuentra cubierta por una cápsula con tomas de aire que están conectadas a un sistema de filtrado del vehículo. Además, cuenta con un nuevo panel de control digital.

