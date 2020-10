Un orgullo para el deporte sanfernandino: Nadador de diez años fue convocado por el Cenard

En tanto, el joven nadador expresó: “Poder ir a entrenar al Cenard me pone contento, es un orgullo para mí. Hace tres años que practico natación en el Polideportivo 1, mis estilos preferidos son mariposa y espalda. Me gusta el desafío de entrenar en un centro de alto rendimiento y recomiendo a todos los vecinos de San Fernando que se sumen a este hermoso deporte”.

En ese sentido, remarcó: “Esto nos da un impulso para seguir trabajando, tener cada vez más chicos dentro de los polideportivos y seguir esforzándonos para que no estén en la calle. Seguimos trabajando para cuando se vuelva a la normalidad los vecinos puedan entrenar en polideportivos de primer nivel durante todo el año”.