Jessica ya había hecho una denuncia contra Ríos por violencia de género desde el mes de septiembre. Se había decretado una medida de exclusión del hogar y perimetral 15 días atrás. No se había cumplido, y ocurrió la tragedia.

Está muy grave, con pronóstico reservado, internada en el área de terapia intensiva. Es clave su evolución en las próximas 48 horas. le disparó a su ex pareja delante de sus hijos y huyó

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la noche del sábado en una vivienda ubicada sobre la calle Paula Albarracín de Sarmiento, casi esquina Ricchieri, del barrio Los Hornos de Cuartel V. Jessica Fernández, de 28 años, fue atacada por su ex pareja, Justino del Valle Ríos, quien le vació todo el tambor de un revólver frente a los hijos en común: Una nena de 3 años y un nene de 4. También estaba presente una hermana de Jessica.

Violencia de género imparable en Moreno: Baleó a su ex pareja delante de los hijos y escapó