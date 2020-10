Vicente López concientiza sobre el cambio climático

A pesar de la pandemia, se sigue entregando material gratuitamente a todos los vecinos que lo soliciten. Durante el aislamiento social, se ha reforzado esta iniciativa ya que, como las personas están más tiempo en su casa, despiertan interés en sumarse y ser parte. Al día de hoy, se entregaron 115 composteras, cada solicitante recibió una capacitación y seguimiento por parte del personal técnico de la Dirección de Desarrollo Sostenible y organizaciones no gubernamentales con las que se trabaja en alianza. Al mismo tiempo, se instalaron 19 composteras, cada una de aproximadamente 1m de capacidad, en ocho plazas del distrito.

