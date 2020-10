El intendente Nardini recibió a la ministra Frederic

“Es mucho más fácil cuando se puede articular tanto con el Estado nacional, como con el provincial. Veníamos de cuatro años en donde tal vez esa sintonía fina no existía y todo se complicaba un poco más. Hoy uno es agradecido por contar con la presencia de la ministra y de todo su equipo. La verdad que cada vez que uno necesita resolver una problemática puntual, siempre tenemos respuesta por el bien de todos los ciudadanos y sobre todo en materia de seguridad que es tan importante”, amplió el jefe comunal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com