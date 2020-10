Kicillof brindó detalles de la nueva etapa del aislamiento y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio

“Si hoy bajan los casos es porque hicimos lo que había que hacer: trabajar con prudencia y seguridad”, dijo Kicillof, y concluyó: “Esta pandemia no va a poder con nuestros sueños y nuestros proyectos, simplemente debemos posponerlos, seguir cuidándonos y trabajando unidos”.

Además, el gobernador se refirió a la temporada de verano 2020-2021 y los protocolos anunciados esta semana: “La temporada no vuelve tal como la conocíamos. Para poder descansar necesitamos hacerlo con muchísimo cuidado, ser responsables y respetando todos los protocolos”. En este sentido, aseguró que el Estado va a acompañar con el “fortalecimiento del sistema sanitario, la asistencia y el testeo”.

“Donde el riesgo es alto no habrá regreso a la presencialidad por el momento”, señaló el gobernador, y recordó la puesta en marcha del programa Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación, para recuperar la revinculación de 300 mil estudiantes: “Cuando hay riesgo de contagio, en vez de llevar a los chicos a la escuela, vamos a ir con la escuela a buscar a los chicos”.