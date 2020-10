Ghi y Berni inauguraron las nuevas instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas

El intendente Lucas Ghi, junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, inauguraron hoy la nueva base de operaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, que tendrá asentamiento en Morón en un sector del Parque Industrial Deca de la localidad de Haedo. Los funcionarios firmaron un contrato de comodato de inmueble, para cederles el espacio a esta fuerza de seguridad.

“Son muchas las acciones que venimos desarrollando junto al ministerio, por expresa directiva del gobernador de la Provincia, que es dar respuesta a una demanda central de nuestra comunidad, la seguridad. Eso requiere de trabajo mancomunado, articulando esfuerzos, complementando información, y con un despliegue permanente en el territorio, compartiendo la vocación de responder a esa demanda ciudadana”, señaló Ghi luego del acto.

La inauguración se desarrolló en un acto donde los mandatarios se presentaron y saludaron a las y los agentes, luego recorrieron las instalaciones que cuentan con oficinas, salas de descanso, vestuarios y una sala de situación, que utilizará para reuniones importantes o para actuar inmediatamente en alguna situación delictiva.

El acondicionamiento del predio dentro del parque industrial, que alojará a 700 efectivos distribuidos en dos turnos, estuvo a cargo del Municipio en articulación con la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Dirección de Vialidad de la provincia Buenos Aires.

“Se trata de construir seguridad. La seguridad es una construcción colectiva donde cada uno tiene una responsabilidad, y no es casual que hoy estemos en Morón. Hemos confiado en el intendente 700 hombres y mujeres de nuestras fuerzas especiales, que es la columna vertebral de la transformación que estamos haciendo en la policía, porque es un municipio que nos acompaña, que se compromete, que pone todos sus actores para realizar tareas complementarias en esta construcción de seguridad”, afirmó Berni. Y rectificó que “por eso vuelvo a repetir, no es casualidad si no es la elección de uno de los lugares donde más acompañados nos sentimos en esta construcción de seguridad”.

Durante la recorrida por el distrito, el intendente y el ministro de Seguridad estuvieron frente a la Unidad de Gestión Comunitaria 2, en la intersección de avenida Rivadavia y Estrada, donde supervisaron la instalación de un lector de patentes. Este dispositivo toma las patentes de los móviles y envía esa información a la base de datos del Centro de Operaciones y Monitoreo para ser cruzada con el listado de autos secuestrados, que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Hoy nos convocan son dos cosas. En primer lugar, hicimos la puesta en funcionamiento de una base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, que Sergio me comentaba que tiene cifradas expectativas en el funcionamiento de ese cuerpo especializado, y que estará aquí, en nuestra ciudad. En segundo lugar, tiene que ver con otra tarea preventiva, que nos convoca Sergio permanentemente, que es la utilización de tecnología. En este caso, un detector de patentes que está ubicado en el centro de la ciudad, supervisando cada vehículo que se desplaza y, cuando detecta que alguno tiene pedido de secuestro por algún motivo, le informa inmediatamente a la base de operaciones que tenemos, se da alerta y se aplica un protocolo”, explicó el intendente de Morón. Y concluyó que “para nosotros es muy gratificante que hayan confiado en nuestro distrito”.

Por otro lado, se acordó que las y los agentes policiales puedan realizar sus entrenamientos en las instalaciones del Club Sitas de El Palomar, donde también se encuentra una base de la Gendarmería Nacional.

La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas es una fuerza especializada de la Policía de la Provincia que tiene como finalidad reforzar las tareas de seguridad y prevención tanto en el distrito como en partidos vecinos de la región oeste del conurbano. Este cuerpo ya se encuentra cumpliendo tareas en las calles, dando una acción rápida ante hechos delictivos promoviendo al mantenimiento del orden público general.

Estuvieron presentes en el acto, el jefe de Gabinete municipal, Hernán Sabbatella; el secretario de Seguridad Ciudadana, Gustavo Yapura; el secretario de Gobierno, Diego Spina; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Claudio Román; la secretaria de Unidad Intendencia, Mariana Fasciolo; la secretaria de Asuntos Jurídicos, Elena Frizzera; el subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad bonaerense, Sebastián Fernández Ciatti; el comisario general de la Superintendencia Amba Oeste, Juan Carlos Galeano; el jefe de Estación de Policía Departamental, Marcelo Peralta; el jefe de la Policía de la Provincia, comisario general Daniel García; el comisario inspector Mariano Reynoso; el jefe de la Policía Local, Leonardo Oliva; el presidente del Parque Industrial Deca, Luciano Grondona; el director del parque, Juan Mansilla; el presidente de la Unión Industrial del Oeste, Edgardo Gambaro; presidentes de los Foros de Seguridad del partido de Morón; y otros funcionarios y funcionarias.