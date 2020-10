Coronavirus: El presidente anunció la extensión de las medidas de aislamiento y distanciamiento social

“Les pido que no nos dejemos confundir, que entendamos la gravedad de la situación y que sigamos trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora”, expresó, y aseguró: “La verdad es que todos queremos que exista verano, pero para que exista verano es muy importante que nos cuidemos hoy”.

Del mismo modo, sostuvo que en el Área Metropolitana de Buenos Aires “hay una baja clara, pero todavía no estamos en condiciones de que podamos quedarnos tranquilos porque hay un número de contagios importante”. “Frenar el problema hoy es responsabilidad de todos y todas, lejos está de querer quitarles derechos”, señaló.