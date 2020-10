Soledad Martínez y Mario Meoni recorrieron la renovación de la estación Florida del Belgrano Norte

Al respecto, Martínez dijo: “Agradezco de parte del intendente Jorge Macri que no pudo estar presente. Es un orgullo que esta estación en Florida Oeste esté en el barrio porque era un pedido que hace tiempo reclamaban los vecinos. Es importante rescatar, de parte del municipio y de todos nosotros, esta voluntad de continuar con las obras a pesar de la pandemia”. “Era una obra que estaba postergada hace un tiempo, poder terminarla y cumplir con los vecinos es una alegría para todos. También estamos contentos de poder trabajar de manera tan positiva con el equipo del ministro, del gobierno nacional”, concluyó .

This site is protected by wp-copyrightpro.com