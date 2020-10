La etapa más intensiva del calendario se completó, pero los vacunatorios seguirán aplicando las respectivas vacunas a quienes no pudieron ser acalabazados en la etapa intensiva.

La estrategia consistió en inmunizar con vacuna Antigripal, Antineumococcica y Triple Viral a la mayor cantidad de la población vulnerable dentro del marco de la campaña nacional de vacunación antigripal en los distintos espacios del municipio y la sociedad civil. Así José C. Paz cumplió con el calendario sin generar circulación social en medio de la pandemia del Covid 19. Si bien se vacunó a todas las personas que el calendario indica, más del 20 % fueron niños y niñas de 2 a 8 años.

La campaña de vacunación que se llevó adelante en el municipio de José C Paz, que forma parte del cronograma del calendario nacional de vacunas, alcanzó las 161.180 dosis. De este modo, el municipio completó una etapa que tenía como objetivo ir a buscar a los beneficiarios y grupos de riesgos para ser vacunados a sus lugares de residencia.

Con más de 160 mil dosis, se completó una etapa de la campaña de vacunación en José C. Paz

José C. Paz