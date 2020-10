La Maternidad Santa Rosa, pionera e ícono del parto respetado, celebra su aniversario

En el contexto de la pandemia, se reorganizó el ingreso y la atención al público. Se instaló el concepto de TRIAGE donde se le toma la temperatura y se realizan unas breves preguntas a quienes ingresan a la maternidad. Se habilitaron sectores de guardia, salas de parto y habitaciones especiales para el aislamiento de los casos sospechosos. El personal que atiende a estos pacientes, cuenta con el entrenamiento y las medidas de protección adecuadas para no contagiarse.

This site is protected by wp-copyrightpro.com