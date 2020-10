Jorge Macri encabezó una motivadora charla abierta virtual con Carmela Bustelo

En una nueva presentación del ciclo, el intendente Jorge Macri y Carmela Bustelo conversaron ante cientos de participantes que se sumaron a una nueva edición de los encuentros vía Zoom.

De manera virtual, Carmela Bustelo detalló cómo superó una grave enfermedad y contó qué la llevó a desarrollar su emprendimiento, con el cual pudo acompañar a las mujeres en su misma situación. Después de esa experiencia creó “House of cholas”, un proyecto de venta de vinchas, turbantes y vestidos. Sus productos también se pueden encontrar en Instagram.

Durante el encuentro, el jefe comunal opinó sobre la importancia de enfrentar dificultades en la vida y valorar cada detalle: “La pandemia permitió que tomemos perspectiva de algunas cosas que habíamos dado por sentadas y que, a veces, por no tenerlas tan claras no las valorábamos. Esta situación nos permite poner el foco en lo que tenemos y no en lo que nos falta, y esa es una filosofía de vida”.

Con la moderación de Franco Bagnato, los vecinos presentes pudieron desarrollar algunas preguntas e inquietudes, y celebraron la posibilidad de contar con este espacio, que se llevó adelante por 15º miércoles.

Otro de los temas destacados fue cómo, desde la resiliencia, Carmela pudo transformar su enfermedad en una oportunidad, aprender, y así acompañar a las mujeres que perdieron su cabello y atraviesan una dura experiencia de vida.

Para concluir el encuentro, ambos hablaron del valor de la superación personal. “Nunca me pregunté por qué a mí, me dio más intriga saber para qué a mí. Preferí preguntarme cuál era el mensaje, por algo será que me tocó, algo tengo que sacar de esto y algo tengo que aprender. Hoy, tres años después del diagnóstico, lo entiendo perfectamente. La enseñanza y el aprendizaje que deja esto es que entendés que te vas a morir de alguna manera o en algún momento y empezás a vivir de otra forma”, subrayó la joven que superó un linfoma de Hodgkin.

En esa línea, Jorge Macri destacó la forma en la que ella enfrentó ese miedo: “Hay una voluntad tuya de que el miedo no te paralice. Ser emprendedor es no tener miedo. Quiero rescatar eso porque me parece central, que es no tenerle miedo a la vida y a todo lo que nos desafía”.