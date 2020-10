Caseros ya es cien por ciento Led

Cuando en 2015 se inició su gestión, en el distrito no había ni una sola luminaria Led, sino que todas las lámparas instaladas eran de sodio, que son poco ecológicas y estaban obsoletas. Actualmente, se llevan colocadas más de 10 mil luces en todo el partido y el plan continúa por otros barrios como José Ingenieros, Ciudadela y Ciudad Jardín. En la próxima etapa se trabajará en la zona norte hasta completar el cien por ciento de Tres de Febrero.

