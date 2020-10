Se podrá probar indumentaria y calzado dentro de los locales de ropa de San Isidro

En aquellos casos en los que se adquieran prendas superiores, que rozan el rostro al realizar la prueba, el cliente deberá adquirirla, hacer la prueba en su domicilio y, si no le convence, hacer una devolución.

Estos locales podrán funcionar de lunes a sábados, de 8 a 21, y domingos y feriados, de 9 a 20, con una ventana horaria, de no menos de 30 minutos, que será de uso exclusivo para la limpieza profunda, sanitización y ventilación del interior del establecimiento.