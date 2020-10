¿Cómo son los protocolos en pandemia de “El Mercado en tu barrio” en San Isidro?

La iniciativa -que cada semana recorre las distintas localidades del partido, de martes a sábados, de 9 a 13- implementó medidas de cuidado para evitar contagios de coronavirus. Hay señalización en el piso y cada feriante organiza las filas para que se respete la distancia. Además, en los puestos se instalaron separadores de nylon.

El programa “El Mercado en tu barrio” nació en septiembre de 2016 con el objetivo de acercar el productor al consumidor de una manera directa acortando los canales comerciales y que los propios productores que participan del mercado puedan acceder a un sistema comercial diferente. Y desde entonces, para los vecinos de San Isidro se transformó en una excelente alternativa a la hora de hacer las compras. Pero claro, este año, la pandemia de coronavirus obligó a extremar los cuidados de feriantes y vecinos.

Desde su regreso a los barrios en abril, tras las dos semanas de cuarentena estricta, la imagen cambió: Ya sea sobre la calle o en alguna plaza, hay mucho espacio entre puesto y puesto, con un circuito de entrada y salida, con desinfección en veredas y aceras. Están demarcados con un círculo los puntos donde pararse, para hacer filas respetando la distancia social con los demás. Todos usan tapabocas y los comerciantes rocían con alcohol en gel las manos de cada vecino.

Todo esto sumado a que se colocaron estructuras de nylon en los mostradores para que funcionen como barrera entre clientes y vendedores.

En uno de los puestos, Carlos Montemarani, feriante desde hace tres años, que ofrece verduras, frutas, hortalizas, y pastas frescas, implementó un novedoso sanitizante de manos para los vecinos. “Pisan y sale alcohol líquido, lo hicimos para que sea más cómodo para todos”, explicó. Y también destacó a los separadores de nylon para evitar el contacto con la gente.

Mientras hacía la fila con bolsa en mano, Vanesa Thomas, vecina de San Isidro, que se acercó a la Plaza Castiglia, opinó: “Las medidas están bárbaras, garantizan la seguridad, la limpieza y evitan contagios”.

Los vecinos eligen “El Mercado en tu barrio” por varios motivos, porque queda cómodo, porque están seguros con las medidas de bioseguridad, porque es una costumbre, y porque los puesteros los conocen. Pero también, como dijo Romina Castaño, una vecina de la zona, porque “los precios son imbatibles”. El kilo de pan a 90 pesos, un maple de huevos a 210 pesos, el kilo de queso cremoso a 220 pesos, la docena de facturas 190 pesos, aceite de tres litros y medio a 310 pesos, y el kilo de merluza 300 pesos.

El intendente Gustavo Posse que habitualmente visita los puestos, sostuvo: “Es una manera de acercar un mejor servicio, una opción de consumo que ayuda a cuidar el bolsillo de los vecinos. Siempre con las medidas de bioseguridad correspondientes, y con buena calidad de productos”.

Y sobre la gran aceptación y el cumplimiento de las medidas de cuidados para frenar los contagios, afirmó: “San Isidro hizo una buena muestra de que la salud, la economía, el comercio, la industria y el aire libre de ninguna manera están contraindicados en la lucha que llevamos adelante contra la pandemia”.

El coronavirus y la cuarentena golpearon fuertemente a la economía del país, dejando a muchas personas sin trabajo. Un problema enorme se presentó para el transporte escolar. Parado y sin recursos. Y teniendo en cuenta que no se sabe cuándo volverán las clases, Adrián Rompani se vio obligado a reinventarse: Pasó de ser un chofer de micro escolar a feriante en “El Mercado en tu barrio”.

“Mi trabajo se paró de golpe, y entonces tuve que buscar otra forma de ganarme la vida. Me contacté con el municipio y me puse un puesto para vender pescados. Pasé de estar desorientado, desesperado por no saber qué hacer, a tener ingresos todos los días”, recordó entre lágrimas el vecino de Beccar.

Entre los últimos puestos – son ocho en total- de la Plaza Castiglia, se ubicaba Lucía González, una vecina de San Isidro que vende productos de granja desde los inicios de la iniciativa. Y contó cómo tuvieron que adaptarse a los cambios que impuso la pandemia. “Tenemos una indumentaria, utilizamos siempre barbijos y guantes. Además, de lavarnos constantemente las manos con agua y jabón, la persona encargada de la caja y de realizar cobranzas se desinfecta las manos entre cada transacción”, detalló González.

Todos los sábados, Susana Castillo recorre los stands en búsqueda de precios. “Hay productos que cuestan la mitad que en un supermercado”, señaló. Y a su vez, valoró los comportamientos solidarios de los vecinos. “Es notable cómo la gente tomó conciencia y se cuida. Respeta el distanciamiento social y no hay ninguna persona que no tenga el barbijo”, comentó. Y confesó que salir de compras es como ir de paseo.

Los proveedores y vendedores son propuestos por el Municipio, que también son responsables de hacer los controles de salubridad y bromatología, definir la ubicación de los puestos y garantizar la seguridad en el entorno.

“El Mercado en tu barrio”, que cada semana recorre las distintas localidades del partido, se realiza de martes a sábados, de 9 a 13.