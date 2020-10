Debate en el Concejo Deliberante de San Miguel por el caso Lucía Costa

El Concejo Deliberante sanmiguelino sesionó por primera vez desde la tragedia del bar Zar, que le costó la vida a la joven de 18 años Lucía Costa, y como era de esperarse, éste fue el tema que acaparó toda la atención en el recinto.

A pesar de que hubo algunas discusiones, todos los concejales intentaron referirse al tema con respeto. Además, manifestaron su pesar por lo ocurrido.

Apenas iniciada la sesión remota, el primer proyecto fue un pedido de informe de la oposición donde se solicitaron datos sobre el establecimiento gastronómico en que ocurrió el incidente, tanto sobre la habilitación como en relación a la capacitación de los empleados. Además se pidieron copias del detalle del operativo que el SAME llevó a cabo ese día.

“Como bloque siempre hemos ejercido la práctica política dentro del respeto personal, intelectual y político. No nos vamos a convertir en algo que no hemos sido, pero también es cierto que no vamos a abandonar la búsqueda de la verdad”, señaló Marcela Viguera, del Frente de Todos. “Hacer politiquería es acusar sin tener pruebas”, indicó.

“Yo no puedo entender cómo ese lugar estaba habilitado. En el video se ve que no se cumple el distanciamiento”, expresó por su parte el concejal del Frente Renovador, Adrián Luque.

A su vez, Franco La Porta, del Frente de Todos, manifestó: “Pedimos la aprobación de estos proyectos, pero también queremos escuchar a los funcionarios, porque necesitamos información, por eso apelo a que estén publicados los actos de gobierno”.

“Nos duele muchísimo lo sucedido, esto era evitable si se hacía lo que había que hacer. Por no haber cumplido cada uno su rol, hoy estamos penando por la vida de Lucía Costa, por eso pedimos que se responda lo que se pregunta”, dijo, por su parte, Pablo Walker, de la oposición.

Desde el oficialismo, la respuesta vino por parte de Diana Ábalos. “El decreto del intendente es autosuficiente y está bien fundamentado”, señaló la edil, y agregó: “El Municipio posee las facultades necesarias para organizar el comercio”.

“¿Se podría haber evitado por alguna acción del Municipio? Yo creo que no, porque este tipo de artefactos no está prohibido. Hubiera pasado de todos modos aunque no hubiese existido cuarentena. Por eso tenemos que dejar que actúe la Justicia”, afirmó.

Todos los pedidos de informe fueron aprobados por unanimidad.