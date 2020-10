“Vamos a salir porque este gobierno cree en las pymes y en el trabajo”, sostuvo Massa

“Si esto no es el ‘viva.

“Creemos en el trabajo, porque en definitiva gobernar es generar trabajo para terminar con la etapa de la emergencia que representaron los programas sociales. Pero sobre todas las cosas creemos en la alianza entre el Estado, los trabajadores y los empresarios nos va a permitir generar esa Argentina que produce sus propios dólares, para no pedirle prestado a nadie”, sostuvo Massa.