Lucas Ghi, junto a la cooperativa “La primera del Gallo”, recorrieron los avances de veinte viviendas en Morón Sur

“Para nosotros es importantísimo cumplir con los compromisos, y mucho más cuando estos compromisos tienen que ver con algo tan sensible como son las viviendas para las familias de Morón. A finales de nuestra gestión en 2015 y, a poco de comenzar con estos sueños del techo propio, la democracia nos puso en otro lugar, ejercimos el rol de oposición con la expectativa de que aquello que habíamos iniciado se iba a terminar”, expresó Ghi luego de la visita, y agregó que “lamentablemente no se terminó, pero transformamos esa frustración en un compromiso con las familias”. “Poco antes de asumir esta nueva responsabilidad de gobierno, dijimos que íbamos a terminar esta obra y que, además, Morón iba a volver a tener política de vivienda”, completó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com