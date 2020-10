¿Qué le pasa a Kicillof? Confunde el término “barones” con “varones” al hablar de los intendentes del conurbano

El gobernador de la provincia de Buenos Aires no para con los furcios. Esta vez, en un error llamativo, Axel Kicillof confundió el término “barones del conurbano” con el género masculino. Fue durante la presentación de la primera escuela sindical de género del país.

“Docentes y docentas”; “esa empresa de celulares Google”; o confundir la muerte de Güemes con el Día de la Bandera, errores que no parecen ser descuidos, si no cuestiones de índole intelectual. Ahora el ex vecino de la Ciudad de Buenos Aires mezcló el término nobiliario “barón” con el género masculino “varón”.

Se conoce como barón a quien cuenta con un título de la nobleza en ciertos países europeos. Este título nobiliario es otorgado por un rey a modo de reconocimiento.

“Hay una especie de cultura del machismo que parte desde cosas tan básicas como llamar a los intendentes o dirigentes ‘barones del conurbano'”, afirmó el gobernador Kicillof, durante la presentación de la primera escuela sindical de género del país.

Un error que, además, molesta, dadas las comprobadas diferencias que los jefes comunales bonaerenses tienen con el primer mandatario, los que desde siempre impulsaron que sea uno de ellos quien conduzca los destinos de la provincia, y los que hoy, a la luz de los resultados, pujan cada vez con más fuerza para que en 2023 esa iniciativa no vuelva a fracasar.