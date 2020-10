Vecinos y voluntarios participaron de una nueva jornada de limpieza en la costa de San Isidro

El intendente Gustavo Posse participó de la actividad, organizada por el Municipio junto a organizaciones no gubernamentales medioambientales, que se lleva a cabo los terceros sábados de cada mes.

El sábado por la mañana se realizó una nueva jornada de limpieza en la costa de San Isidro, para continuar promoviendo el cuidado de los espacios públicos y el medio ambiente, y concientizar sobre la importancia de disponer los residuos correctamente.

Junto a un centenar de voluntarios, el intendente Gustavo Posse participó de la actividad, organizada por el Municipio y ONG medioambientales, que se llevó a cabo desde Pacheco a Paraná y el río, en Martínez.

“San Isidro tiene la cultura de estar mucho al aire libre. Los vecinos usan los parques, las plazas, la costa y les gusta que esté limpio, cuidado, por eso ellos mismos después colaboran en este tipo de propuestas, aportando desde su lugar. Eso se ve también reflejado en la cantidad de gente que participa y se suma en el voluntariado”, afirmó el jefe comunal.

Leandro Martín, subsecretario de Espacio Público de San Isidro, agregó: “Todo lo que nosotros disponemos mal en la ciudad o tiramos en la calle llega, a través de los desagües, al río, que es nuestra reserva más importante de agua dulce, con lo cual la idea de estas jornadas ante todo es la de concientizar y ver el mal que le hacen los malos hábitos a nuestro ecosistema”.

Paula Rivarola, de San Isidro, se acercó a colaborar con su mamá Andrea: “No hay manera de no darse cuenta con esto que la basura es un problema muy serio. No está bueno estar en un espacio público y que haya residuos dando vueltas, por eso necesitamos hacer la diferencia”, coincidieron.

“Vengo hace tiempo y me encanta, no me lo pierdo. Está bueno porque la gente entiende además lo importante de reciclar bien, separar el plástico ante todo”, concluyó Sandra López, de Martínez.

La propuesta seguirá los terceros sábados de cada mes. Todos los interesados en participar pueden hacerlo. Se recomienda llevar calzado cerrado, guantes y, por la pandemia, tapabocas y kit de desinfección.