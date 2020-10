Vicente López habilita nuevos servicios médicos en los nosocomios municipales

Se pide puntualidad en los turnos, y sólo se admitirán acompañantes para pacientes que no sean considerados “autoválidos”.

En el caso del Hospital Houssay, se darán turnos telefónicos y presenciales, durante las visitas médicas. Esta será una medida que ayudará a que las salas de espera no se congestionen, y tengan una ocupación de tan sólo un 30 por ciento.