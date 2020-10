Tigre concientiza sobre controles médicos para prevenir el cáncer de mama

“Como cada año, el Municipio pone en agenda la problemática que conlleva el cáncer de mama y lo importante que son los chequeos para detectarlo a tiempo, porque 1 de cada 8 mujeres puede contraer la enfermedad”, señaló la legisladora, y agregó: “Invitamos a todas a que se acerquen a los centros de salud para practicarse los estudios. Debemos cuidar nuestra salud y comprender que el miedo no nos salva”.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y bajo el lema “Controlate, los miedos no te salvan”, el Municipio de Tigre concientiza a las vecinas sobre los controles para prevenir el cáncer de mama. La concejal Gisela Zamora destacó la importancia de realizarse los chequeos pertinentes para la detección temprana, en los 22 centros de salud municipales.