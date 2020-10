El presidente Alberto Fernández anunció un programa de asistencia directa a intendencias de todo el país

“Si esto no es el ‘viva.

El mandatario además destacó la tarea de los intendentes “porque cuando un vecino tiene un problema no viene a golpear la puerta del Presidente, va a golpear la puerta del intendente y es al intendente al que le piden la solución de los problemas más inmediatos”.

Acompañado por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, destacó: “No me importa de dónde vienen, si son radicales, si son socialistas, si son peronistas o son independientes o son Cambiemos. Lo único que quiero saber es si quieren el mismo país que yo, que es un país más justo, más solidario y más integrado, si es así abracémonos y caminemos juntos”.