Kicillof anunció como serán los protocolos sanitarios para la temporada veraniega en la Provincia

Por su parte, Lammens aseguró: “Que tengamos temporada de verano es una decisión política. En este contexto de tanta incertidumbre, no solamente en la Argentina sino a nivel mundial, esta decisión pone en valor la importancia que tiene el turismo para el país”, y concluyó: “El sector representa el 9 por ciento del PBI y genera más de 1 millón de puestos de trabajo. El turismo va a ser uno de los grandes protagonistas de la reactivación de la Argentina”.

El ministro señaló que “la temporada va a estar sujeta a protocolos y normas para las actividades que estén habilitadas”, en tanto aseguró que hay que “continuar con las pautas de higiene, distanciamiento y prevención”. También aclaró que no será necesario presentar un test PCR o cualquier otro estudio médico para vacacionar en la Provincia y que “se está trabajando en el refuerzo del sistema sanitario en los municipios”. “No queremos tener dificultades para dar respuesta ante la afluencia de turistas”.

Asimismo, se definió que habrá limitaciones respecto al aforo de espacios gastronómicos y hoteleros, donde no se permitirá el uso de espacios cerrados que no cuenten con ventilación natural.

La temporada comenzará el 1 de noviembre para los propietarios de inmuebles que no residan en los destinos turísticos y para los turistas en general el 1 de diciembre, y se extenderá hasta Semana Santa del año que viene.

“En esta temporada habrá protocolos, una serie de reglas muy rigurosas y completas para que vacacionemos seguros y cuidados”, expresó Kicillof, y resaltó: “Lo peor que podríamos hacer es no tomar los recaudos suficientes y abandonar todo lo que con esfuerzo venimos sosteniendo”.